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У Дніпрі пацієнт намагався покінчити з собою через коронавірус: уражено 95% легенів

Новость на русском → Дніпро, Вівторок 02 березня 2021 14:51
У Дніпрі пацієнт намагався покінчити з собою через коронавірус: уражено 95% легенів У Дніпрі пацієнт з COVID-19 намагався перерізати собі горло (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У лікарні Дніпра пацієнт з тяжкою формою коронавірусу спробував звести рахунки з життям. У нього було діагностовано 95% ураження легень і чоловік захотів позбавити себе від страждань.

Деталі розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Риженко повідомив, що пацієнта встигли врятувати вчасно, але він зараз знаходиться в реанімації.

"Історія одного з реанімаційних хворих ледь не закінчилася трагедією. Юрію 54 роки, на ковід-пневмонію він захворів 12 лютого, був госпіталізований в ковідне відділення однієї з лікарень Дніпра. Вірус "з'їв" 95% легеневої тканини. Виник двосторонній пневмоторакс. Пацієнт був прооперований - з двох сторін встановлені плевральні трубки. Не витримавши страждань, пацієнт вирішив накласти на себе руки", - розповів медик і додав, що хворий чоловіків дістав ніж і спробував перерізати собі горло.

"Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу. У суботу пацієнта доставили в Мечникова. Наші ЛОР-хірурги зашили поріз. Зараз пацієнт в дуже важкому стані. В реанімації, на апараті ШВЛ", - повідомив Риженко.

Головлікар лікарні імені Мечникова зазначив, що навесні може очікуватися підйом захворюваності коронавірусом, оскільки цьому може сприяти зниження імунітету після зимового сезону, депресивні стани та дефіцит фізичних навантажень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Рівному 11-річна школярка прийняла 40 таблеток.

А також розповідали про те, що у Чернігові з вікна 8-го поверху вистрибнула 13-річний школяр.

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