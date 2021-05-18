У Дніпрі патрульного побили його колеги на очах у керівництва: потерпілий записав відео

Чоловік розповів, що після зміни його викликав до свого кабінету заступник начальника Управління патрульної поліції В'ячеслав Маслюк. Він хотів зачитати йому наказ. Патрульний заявив, що фіксуватиме все на відео.

Після цього двоє його колег схопили Калиняка і вибили з рук смартфон. Крім того, вони почали його бити. У результаті чоловікові з розбитим обличчям вдалося втекти і викликати слідчо-оперативну групу.

Патрульний заявив, що його били в кабінеті, де також був присутній комбат 2-го батальйону патрульної поліції.

У Дніпрі патрульного побили його колеги (відео: YouTube)

Потерпілий старший сержант хотів поїхати до Києва і звернутися до депутатів і президента, щоб розповісти про корупцію, яка відбувається в поліції Дніпра.

У Дніпрі патрульного побили його колеги (відео: YouTube)

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