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У Дніпрі озеро з черепахами перетворилось на болото: місцеві жителі б'ють на сполох (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі у ставку в Соборному районі, який колись був наповнений черепахами та рибою, почав перетворюватись на болото. Зокрема, водойма в житловому масиві "Перемога-6" вкрилася білою плівкою.

Про це повідомили у Facebook - спільноті "Соборний район".

Так, живі створіння, які там колись жили, вже давно перестали з'являтись. Місцеві мешканці кажуть, що, мабуть, вони вимерли.

У коментарях користувач Микита Заблудовський пояснити, чому так сталося. За його словами, цей ставок є колишнім гранітним котлованом завглибшки 11 метрів. Вода туди колись потрапляла з дощів і джерел.

Однак, ще в роки СРСР, під час будівництва житлового комплексу, всі джерела там знищили. Їх нібито засипали відходами будівництва під час "облагородження".

Тому зараз єдиним джерелом "поповнення" водойми є стічна труба на вулиці Яснополянській. Відповідно, там немає та й не може бути жодної циркуляції води.

У Дніпрі помирає озеро (facebook.com/groups/gm.pobeda)

У коментарях інші користувачі також відреагували на проблему.

  • Вважаю, проблема в тому, що стоку немає. У 2012 здається року повністю спускали воду і чистили, очерети вирізали, клали якусь гумову підкладку на дно. Потім начебто хлопці з сусідніх будинків чистили, просто викидаючи водорості й все таке;
  • Озеро почистили за бюджетні 400 тис. грн, займався цим депутат Момонт. Зробили красиво, але крутий берег засипали гранітом який потім діти, і на жаль, батьки кидали все по камінчику в озеро;
  • Це міська територія! Воду ніхто повністю не спускав;
  • У 2012 році повністю відкачували воду з озера, коли його чистили, слив кидали в ливнівку на проспекті. Потім, коли почистили, просто перестали відкачувати воду й озеро знову заповнилася.

Раніше ми повідомляли, що у Києві біля великого ТРЦ "протухло" Дніпро. Зокрема токсичний сморід стояв в радіусі кілометра.

Також повідомлялося, що у Києві на будівництві скандального ТРЦ з'явилося "озеро", де плавають качки.

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