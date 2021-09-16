У Дніпрі озеро з черепахами перетворилось на болото: місцеві жителі б'ють на сполох (фото)

У Дніпрі у ставку в Соборному районі, який колись був наповнений черепахами та рибою, почав перетворюватись на болото. Зокрема, водойма в житловому масиві "Перемога-6" вкрилася білою плівкою.
Про це повідомили у Facebook - спільноті "Соборний район".
Так, живі створіння, які там колись жили, вже давно перестали з'являтись. Місцеві мешканці кажуть, що, мабуть, вони вимерли.
У коментарях користувач Микита Заблудовський пояснити, чому так сталося. За його словами, цей ставок є колишнім гранітним котлованом завглибшки 11 метрів. Вода туди колись потрапляла з дощів і джерел.
Однак, ще в роки СРСР, під час будівництва житлового комплексу, всі джерела там знищили. Їх нібито засипали відходами будівництва під час "облагородження".
Тому зараз єдиним джерелом "поповнення" водойми є стічна труба на вулиці Яснополянській. Відповідно, там немає та й не може бути жодної циркуляції води.
У Дніпрі помирає озеро (facebook.com/groups/gm.pobeda)
У коментарях інші користувачі також відреагували на проблему.
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