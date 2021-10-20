У Дніпрі чоловік під час бійки на вулиці кинув камінь в обличчя 2-річній дитині

Інцидент трапився сьогодні на проспекті Слобожанському в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста.

З'ясовували стосунки між собою 29-річний та 50-річний чоловіки та 29-річна жінка, поруч знаходився дворічний малюк.

У розпалі бійки 29-річний громадянин вдарив кастетом свого знайомого, а також кинув камінь в обличчя дитині жінки, яка також брала участь у бійці.

На місце події викликали поліцію, і коли правоохоронці прибули, хуліган кинувся навтьоки, але його вдалося затримати.

При собі у зловмисника також був виявлений ніж в чохлі.

Повідомляється, що постраждалі відмовилися від госпіталізації та медичної допомоги.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. Деталі та обставини події з'ясовуються.