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У Дніпрі чоловік під час бійки на вулиці кинув камінь в обличчя 2-річній дитині

Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі сталася бійка між двома чоловіками та жінкою, під час якої постраждала також маленька дитина останньої - малюку в обличчя потрапив каменем один з учасників бійки.

Про це 20 жовтня передає "Дніпро Оперативний".

Інцидент трапився сьогодні на проспекті Слобожанському в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста.

З'ясовували стосунки між собою 29-річний та 50-річний чоловіки та 29-річна жінка, поруч знаходився дворічний малюк.

У розпалі бійки 29-річний громадянин вдарив кастетом свого знайомого, а також кинув камінь в обличчя дитині жінки, яка також брала участь у бійці.

На місце події викликали поліцію, і коли правоохоронці прибули, хуліган кинувся навтьоки, але його вдалося затримати.

При собі у зловмисника також був виявлений ніж в чохлі.

Повідомляється, що постраждалі відмовилися від госпіталізації та медичної допомоги.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. Деталі та обставини події з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Контрактовій площі молоді люди влаштували бойовисько біля одного із закладів громадського харчування.

Нагадаємо також, днями у Рівному масова бійка на вокзалі закінчилася викраденням маршрутки з пасажирами.

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Дніпро