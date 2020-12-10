У Дніпрі чоловік підірвався на гранаті, щоб не йти на роботу

У Дніпрі чоловік вдався до незвичайного способу уникнути роботи, для чого спеціально підірвався на гранаті. Постраждалий в результаті підриву отримав пошкодження ноги та кисті руки.

Про інцидент передає "Інформатор" з посиланням на власні джерела.

НП сталася о пів на третю ночі на вулиці Шодуарівській недалеко від будинку №5.

На місце події працювали поліцейські, прибула також карета "швидкої". Правоохоронці виявили металевий важіль від запалу гранати "Ф-1".

Травмований 29-річний чоловік розповів, що його зачепило осколками.

Крім того, в результаті вибуху пошкодилися двері авто Hyundai, що стояла поруч, та вікно квартири на 1-му поверсі житлового будинку.

Поліцейські переглянули відео з камер спостереження і побачили, як чоловік сам кинув перед собою гранату.

Пізніше потерпілий зізнався у скоєному і пояснив, що таким чином хотів уникнути подальшої роботи на свого роботодавця.

Зазначається, що відомості стосовно даного інциденту внесли до ЄРДР.

У Дніпрі чоловік підірвався на гранаті, щоб не вийти на роботу (фото: dp.informator.ua)

Нагадаємо, днями місто під Києвом сколихнув потужний вибух - у повітря злетіло припарковане авто.

Раніше повідомлялося, що у вересні у центрі Харкова чоловік підірвав себе в дорогій іномарці.