У Дніпрі мотоцикліст на збив дівчинку на великій швидкості: дитина отримала серйозні травми (відео)

ДТП сталася на вулиці Криворізькій. Дівчинка вирішила несподівано перебігти дорогу на нерегульованому пішохідному переході, який вже недійсний. Його перенесли на кілька метрів вперед, але на асфальті залишилася потерта розмітка.

На відео видно, що дівчинка різко почала перебігати дорогу перед машиною, яка її пропустила, а ось рухомий мотоцикл вона не помітила. Мотоцикліст також її не побачив, тому не зміг уникнути зіткнення.

Після сильного удару вона підлетіла в повітря і впала на середину дороги. Очевидці інциденту викликали карету швидкої допомоги.

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