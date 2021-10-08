У Дніпрі медики врятували вагітну жінку з коронавірусом: "провели віртуозну операцію"

Медика розповів, 40-річна Тетяна на останньому тижні вагітності дізналася про те, що у неї коронавірус.

"Вагітність у неї минала гладко, але на останньому тижні COVID-19 і пневмонія зламала усі плани. З однієї лікарні до іншої, потім в Мечникова. Сьогодні побачила перед собою операційний стіл і 6 медиків, які схилилися, щоб зберегти її життя і новонародженої дитини. Кілька десятків хвилин, і лікарі Мечникова провели віртуозну операцію. Усі щасливі", - написав Риженко.

Тому в результаті кесаревого розтину на світ з'явився хлопчик вагою 3,5 кг і 51 см. зросту.



Також жінку вдома чекає чоловік і двоє хлопчиків - 13 і 14 років.

У коментарях користувачі виражають вдячність медикам та пишуть, що вони справжні професіонали своєї справи.