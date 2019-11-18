У Дніпрі масово нападають на жінок: з'явився фоторобот злочинця

У Дніпрі невідомий чоловік скоїв кілька нападів на жінок у різних районах міста. Зокрема, відомо про інциденти на лівому березі Дніпра, в районі вулиць Калинової та Косіора. Злочинець несподівано підходив до жертв і наносив їм удари. Побивши жінку, він просто тікав, не забираючи цінних речей.

Всі напади сталися в листопаді, в різний час доби. Першою постраждала дівчина, яка йшла на роботу близько 12 години дня. Злочинець підбіг, вдарив її кілька разів і втік.

"Дівчині лоб зашивали, око запливло, половина обличчя була синьо-чорною, сильний удар був", - повідомили свідки.

Другий напад стався через кілька днів. Дівчина, яка працює нянею, поверталася після роботи, вийшла на вулиці, де на неї напав невідомий чоловік і побив. Він вдарив її кулаком по обличчю і втік.

На третю жертву було вчинено напад вдень – дівчина виходила з тролейбуса, коли чоловік ударив її по обличчю і втік.

Місцеве видання Dnepr.Info звернулося в правоохоронні органи з проханням роз'яснити ситуацію з дивним маніяком, який б'є жінок. Як повідомила прес-секретар Нацполіції області Ганна Старчевська, в даному районі не було зафіксовано звернень з приводу нападів.

Фоторобот злочинця в Дніпрі

Проте вже в понеділок, 18 листопада, відбулася прес-конференція, де начальник Дніпровського відділення поліції Сергій Бухинник повідомив, що нападів було шість і в поліції створили робочу групу для розшуку злочинця.

За описом всіх постраждалих, злочинець – чоловік приблизно 25-30 років, зріст близько 175 см, худорлявої статури. На обличчі відсутні борода і вуса, обличчя – європейського типу, худорляве з запалими щоками і широкими вилицями. Волосся темно-русяве, довге і брудне. Одягнений злочинець був у куртку чорного або темно-синього кольору, спортивні штани або світло-блакитні джинси.

За фактом нападу було відкрито кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство). Опитуються свідки і оглядаються всі місця нападів.

У Дніпрі скоєно шість нападів на жінок - коментар поліції