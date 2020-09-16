У Дніпрі маршрутка насмерть переїхала жінку на "зебрі": страшна ДТП потрапила на відео

У Дніпрі маршрутка збила жінку на пішохідному переході і задавила нещасну. В результаті ДТП потерпіла від отриманих травм померла на місці.

Трагедія сталася близько 12 години дня в центрі міста. Про це 16 вересня передає "Дніпро оперативний".

Автобус скоїв наїзд на жінку на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Андрія Фабра.

В мережі було опубліковано відео трагедії, зняте камерою спостереження.

На кадрах видно, як дві жінки переходять дорогу по "зебрі" біля перехрестя на зелене світло. Раптово світлофор перестав працювати.

У цей момент маршрутний автобус повертав на проспект - водій пропустив одну жінку, а іншу задавив. При цьому бус рухався дуже повільно, проте маршрутник не загальмував.

Жінка-пішохід опинилася під колесами транспорту, який протягнув нещасну ще кілька метрів, після чого зупинився. Страшна ДТП сталася у всіх на очах.

Ролик з моментом смертельного наїзду можна подивитися за цим посиланням.

Після трагедії водій розповів, що не помітив жінку, яка вийшла на пішохідний перехід.

На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують всі деталі та обставини жахливого дорожнього інциденту.

Раніше повідомлялося, що під Дніпром вагітну жінку задавив автомобіль - молода мама дивом встигла відштовхнути коляску, і її дворічний малюк залишився живий. Сама жінка померла в лікарні.

Нагадаємо, що нещодавно під Полтавою мікроавтобус збив двох велосипедистів, і в результаті ДТП один з них загинув.