У Дніпрі маршрутник вигнав всіх пасажирів через дитину-інваліда (відео)

Водій маршрутки № 107 міста Дніпро влаштував грандіозний скандал через дитину-інваліда. Він продовжував кричати і лаятися матом навіть після того, як проїзд дитини був оплачений. В кінці-кінців маршрутник заглушив мотор і вигнав усіх пасажирів. Про це написала Юлія Штельмах в Facebook-пабліку Громадський транспорт Дніпра.

За словами дівчини, на зупинці увійшло три жінки і маленький хлопчик з інвалідністю. Вони передали гроші за трьох. Тоді водій почав кричати на всю маршрутку, що за дитину не заплатили.

Мама тихенько передала гроші (посвідчення забули вдома, але по дитині було видно, що у неї є інвалідність). Водій гроші взяв, але продовжив голосно обурюватися.

Пасажири стали робити йому зауваження, що, мовляв, пора б і заспокоїтися. Тоді водій почав кричати на пасажирів, при цьому використовуючи нецензурні вирази: "Якщо щось не влаштовує виходьте, я далі везти Вас не буду!"

На одній із зупинок він зупинив автобус, заглушив двигун і почав кричати матом, щоб пасажири залишили маршрутку. При цьому гроші за проїзд він повертати не хотів. Але чоловіки стали наполягати, і він роздав гроші.

Водій маршрутки через дитину-інваліда вигнав пасажирів (відео: facebook.com)

Після всього цього неадекватний маршрутник ще й намагався викликати поліцію, оскільки на нього нібито напали.

Варто зазначити, що інцидент стався ще 21 липня, але про це стало відомо нещодавно.

Водій маршрутки через дитину-інваліда вигнав пасажирів (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі залишають десятки обурених коментарів під публікацією.

Потрібно було прям на місці набити кабіну водія, забрати гроші і ключі від маршрутки закинути кудись. Дочекатися наступне маршрутне таксі і поїхати в хорошому настрої.

Коли психічно хворий за кермом...

Коли закінчиться це маршруточне свавілля в Дніпрі? Скільки ми ще будемо в заручниках у власників маршруток?

Якийсь театр абсурду. Дістала ситуація з відсутністю нормального людського суспільного міського транспорту.

Водій маршрутки через дитину-інваліда вигнав пасажирів (скрін: facebook.com)

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві маршрутник щодня возить людей по зустрічній смузі.

А також ми писали про те, що у київській маршрутці дві жінки побилися через місця. В мережі опублікували відео з бійкою.