У Дніпрі маршрутник шокував містян "сліпою" їздою: обурливе відео
У Дніпрі водій маршрутки вразив "сліпою" їздою (колаж РБК-Україна)
У Дніпрі водій маршрутки шокував пасажирів своєю "винахідливістю". Зокрема, чоловік їхав містом з абсолютно нерозчищеним склом
Відео опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".
Так, інцидент стався у маршрутці №21.
"Водій 21-ї маршрутки їде виключно за натхненням", - пишуть у мережі.
На відео видно, як водій маршрутки керує автомобілем із повністю заліпленим снігом і обледенілим лобовим склом. На склі розчищене лише маленький квадратик, у який і зазирає водій і крутить кермо.
У коментарях користувачі вражені від побаченого.
- Там у нього автопілот;
- Ого, щось новеньке;
- Такого я ще не бачила;
- Як можна їхати, так у рейс;
- Та вони вже з закритими очима можуть їхати.
Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутника помітили за дивним заняттям за кермом.
Також ми писали, що у Києві маршрутку "затопило" під час дощу.