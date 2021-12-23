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У Дніпрі маршрутник шокував містян "сліпою" їздою: обурливе відео

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Дніпро, Четвер 23 грудня 2021 15:48
У Дніпрі маршрутник шокував містян "сліпою" їздою: обурливе відео У Дніпрі водій маршрутки вразив "сліпою" їздою (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі водій маршрутки шокував пасажирів своєю "винахідливістю". Зокрема, чоловік їхав містом з абсолютно нерозчищеним склом

Відео опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Так, інцидент стався у маршрутці №21.

"Водій 21-ї маршрутки їде виключно за натхненням", - пишуть у мережі.

На відео видно, як водій маршрутки керує автомобілем із повністю заліпленим снігом і обледенілим лобовим склом. На склі розчищене лише маленький квадратик, у який і зазирає водій і крутить кермо.

У коментарях користувачі вражені від побаченого.

  • Там у нього автопілот;
  • Ого, щось новеньке;
  • Такого я ще не бачила;
  • Як можна їхати, так у рейс;
  • Та вони вже з закритими очима можуть їхати.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутника помітили за дивним заняттям за кермом.

Також ми писали, що у Києві маршрутку "затопило" під час дощу.

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