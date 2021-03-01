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У Дніпрі "копи" витягли з крижаної води чотирьох людей: в мережі показали відео

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі патрульні і кілька перехожих врятували життя чотирьох людей. Справа в тому, що під лід провалилися кілька чоловіків і дитина. Люди стали потопати, кличучи на допомогу. У цей момент їм допомогли "копи".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Патрульні в лічені хвилини прибули на місце. Одночасно чотири людини, серед яких також дитина, були в крижаній воді на значній відстані від берега. Не гаючи часу, поліцейські кинулися на допомогу. Разом з небайдужими громадянами, спільними зусиллями, першою вдалося витягти з води дитину. Потім, з допомогою драбини та мотузки, надали допомогу ще двом особам. Далі поліцейські почали рятувати четвертого чоловіка, який знаходився трохи далі від інших у воді ", — розповів Олексій Білошицький.

Як з'ясувалося пізніше, троє дорослих і 13-річний підліток вирішили пройтися по тонкому льоду та опинилися у крижаній воді. Рятували людей інспектори патрульної поліції Дніпра Сергій Міняйло та Олег Предвічний.

"Коли ми підповзли до нього, той вже був безсилий і сказав, що не може рухатися. Ми кинули йому мотузку і попросили просто триматися за неї з усіх сил. Я потягнув напарника за ноги, і нам вдалося витягти чоловіка на міцний лід. Потім ми обережно попрямували до берега", — розповів патрульний Сергій Міняйло.

У Дніпрі патрульні врятували людей з води

Як ми раніше повідомляли, з палаючого будинку престарілих у Харкові врятували дев'ятьох осіб.

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