У Дніпрі "коп" вдарив дівчину по обличчю в супермаркеті: НП потрапила на відео

В одному з супермаркетів Дніпра поліцейський з розмаху вдарив дівчину по обличчю, а потім став заламувати їй руки і тягнути в бік. Відповідне відео опублікував Telegram-канал hyevuy_dnepr.

Конфлікт стався в магазині EVA на вулиці Робоча. Судячи з відео співробітники магазину затримали двох дівчат і викликали поліцію охорони. Один з прибулих правоохоронців відвів одну дівчину вглиб магазину, а другий намагався відвести іншу.

У цей момент дівчина розмовляла по телефону, описуючи ситуацію.

Після питання "За що мене тут тримають?" - поліцейський навідмаш ударив дівчину по обличчю, вибивши з її рук телефон, і намагаючись заламати руки, повів убік.

Поліцейський вдарив дівчину в супермаркеті Дніпра (відео: YouTube/Дніпро вечірній)

Варто відзначити, що деякі користувачі в коментарях визнали подібну реакцію правоохоронця нормою.