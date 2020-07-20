У Дніпрі побили дівчину в маршрутці: скандал отримав несподіване продовження

У Дніпрі жорстоко побили дівчину в маршрутці, яка оплатила за 2 місця. Але як виявилося, в історії є продовження. Очевидиця подій на ім'я Анна повідомила свою версію. Вона стверджує, що дівчина в 101-ій маршрутці була п'яна, вона зайшла в транспортний засіб з запахом алкоголю з рота.

Як повідомляє видання "Наше місто", за версією жінки, дівчина просто не хотіла, щоб з нею поруч хтось сидів.

"Вона сіла на сидіння біля вікна, так і не сплативши за проїзд. Зараз пишуть, що маршрутка була забитою. Це неправда. Були вільні місця. Просто на відео зібрався натовп, тому і здається, що багато людей. Біля дівчини було вільне місце, і туди поставила свою сумку жінка, яка увійшла слідом за нею. І стала передати за проїзд. Але та скинула сумку із сидіння, і там щось розбилося", - розповіла Анна.

За словами очевидиці, дівчина хамила пасажирам, пиналася ногами, плювалася. Водій нібито зупиняв маршрутку три рази, просив її вийти, пасажири намагалися виштовхати, але вона пручалася.

"Звичайно, жінка запитала, що вона творить. У відповідь весь салон почув добірний мат, з якого випливало, що вона хоче їхати одна на двох сидіннях. Ну, а далі понеслося. Дівчина хамила всім підряд, пиналася ногами, плювалася. Водій зупиняв маршрутку три рази, просив її вийти, пасажири намагалися виштовхати, але вона впиралася, як кажуть, руками і ногами", - згадує Анна.

Чоловік, якого нібито побили за грубість дівчині, намагався напоумити молоду особу.

"Умовляв вийти спокійно або припинити ображати людей. Адже в салоні були діти. Але ніякі вмовляння не діяли. Що стосується попереду сидячих жінок, які на відео тягають її на волосся, їх дівчина штовхала ногами під сидінням і крила матами, от вони й не витримали. Те ж саме стосується і чоловіка. Я його ні в якому разі не виправдовую за те, що вдарив. Його цей вчинок не прикрашає. Але терпіти те, що відбувається було неможливо.", - резюмувала Анна.

До речі, жінка вважає, що дівчина сама спровокувала конфлікт і тому повністю винна в тому, що сталося.

Як ми раніше писали, у Дніпрі провчили чоловіка, який жорстоко побив дівчину в маршрутці.