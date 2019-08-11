ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі вантажівка перевернула "швидку": подробиці жахливого ДТП (фото, відео)

STYLERЖиття    11.08.2019 - 12:41
У Дніпрі вантажівка перевернула "швидку": подробиці жахливого ДТП (фото, відео)
ДТП в Дніпрі: вантажівка протаранила машину швидкої допомоги (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У Дніпрі на перехресті не роз'їхалися вантажівка і машина швидкої допомоги

Вчора, 10 серпня, в Дніпрі відбулося серйозне ДТП. На перехресті на великій швидкості зіткнулися вантажівка і автомобіль швидкої допомоги, який їхав з увімкненими маячками та звуковими сигналами. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Аварія сталася близько 18:50 на регульованому перехресті вул. Байкальського і ул. Академіка Образцова. Правоохоронці встановили, що 28-річний водій вантажівки "Mercedes-Benz" їхав на зелений сигнал світлофора, а водій швидкої допомоги перетинав перехрестя на червоне світло.

У Дніпрі вантажівка перевернула &quot;швидку&quot;: подробиці жахливого ДТП (фото, відео)

ДТП в Дніпрі: вантажівка протаранила машину швидкої допомоги (фото: dp.npu.gov.ua)

Але так як у автомобіля швидкої допомоги були включені мигалки і сирени, то він мав перевагу на дорозі, але, на жаль, водій вантажівки "швидку" не пропустив.

ДТП в Дніпрі: вантажівка протаранила машину швидкої допомоги (відео: facebook.com/informator.dp.ua)

Від сильного удару медичний автомобіль перекинувся. Всі п'ять пасажирів "швидкої", чотири жінки і чоловік, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили в міську лікарню.

У Дніпрі вантажівка перевернула &quot;швидку&quot;: подробиці жахливого ДТП (фото, відео)

ДТП в Дніпрі: вантажівка протаранила машину швидкої допомоги (фото: dp.npu.gov.ua)

В даний час слідчі з'ясовують усі обставини та причини цієї аварії.

У Дніпрі вантажівка перевернула &quot;швидку&quot;: подробиці жахливого ДТП (фото, відео)

ДТП в Дніпрі: вантажівка протаранила машину швидкої допомоги (фото: dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що під Тернополем автомобіль збив жінку з двома дітьми і зник у невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося про те, що у Львівській області лейтенант Нацгвардії збив на смерть пішохода. 43-річний чоловіків помер у лікарні.

У Дніпрі обірвався ліфт з людиною: ніхто з сусідів не захотів допомогти постраждалій Справа Зайцевої розвалюється: сім'ї постраждалих звернулися до Зеленського
Новини України ФК ДніпроДТП
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся