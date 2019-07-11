У Дніпрі друг священика застрелив собаку на очах у дітей: люди в жаху

У Дніпрі друг і помічник священика вбив тварину сусідів на очах у всіх. Про це повідомила господиня собаки такси на прізвисько Лакі Світлана на своїй сторінці в Facebook. За словами жінки, тварина нікому не зробила зла, вона охороняла двір, в якому жила родина.

З поста не ясно, чим так розізлила собака сусіда навпроти, якщо він вирішив застрелити тварину прямо на очах у дітей.

"Маленька міні-такса була застрелена сусідом у нашому дворі, який охороняла (двір огороджений).Дуже боляче і страшно навіть думати про таке. Маленька кімнатна собачка, наша улюблениця померла від кулі недолюдини. А хто буде наступний? Я або веселі діти? Або літня жінка? Або випадковий перехожий ..Хто ?? Сьогодні діти подорослішали ..їм довелося відчути страх смерті і біль втрати. І у нас не зона АТО, а стріляють у твоєму дворі просто тому, що ненависть переповнює або агресія виходить за рамки", - написала жінка.

Скріншот поста (Светик Светик/Facebook)

Жінка зазначила, що її діти раптово подорослішали, побачивши вбивство беззахисної тварини серед білого дня, а Бог не простить помічникові попа вчинене.

"Стріляв на очах у моєї мами, у дворі постійно дітвора якій 11 і 4 роки (Ви пам'ятаєте які діти 4 і 11 років )? Нічого не боячись, як так і треба, через паркан, І не з воздушки .А Ви замислювалися, з ким ви живете по сусідству?Хто ваші сусіди?Навіть не дивлячись на те, що воно тягає тазики за батюшкою в церкві ..Бог не простить ...Якщо суд людський попустить, то Бог не простить. Вибачте за негативний пост на ніч ....Придивіться до тих, хто живе поруч з вами ..люди це ..або .......і бережіть своїх близьких", - резюмувала Світлана.

Підписники жінки порадили викликати поліцію і не залишати безкарним такий вчинок чоловіка. Світлана повідомила, що сім'я викликала поліцію, але чоловік все заперечує.

Света, поліцію викликали?

Чого застрелив, причина. Не зрозуміло?

Немає слів. Жах.Співчуваю всією душею. У нас теж такса, і теж звуть Лаккі, тільки рудий хлопчик. Це дитина, член сім'ї...Це все одно,що стріляти дитини. А мама поруч була. А ,не дай Бог ,діти. ..Це жах. Він повинен бути покараний, худобу! Хоча скоти, іноді краще людей..

Скріншот коментарів (Светик Светик/Facebook)

Як раніше ми повідомляли, у Києві власник собаки разом з двома спільниками забив свою собаку металевим ломом, після чого вивіз на тачці в найближчу лісосмугу і закопав там.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Одесою виявили справжню шкуродерню для породистих собак. У розпліднику були помічені алабаї, вівчарки і курцхаари.