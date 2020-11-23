У Дніпрі діти забили до смерті двомісячне цуценя

У Дніпрі натовп дітей накинулася на маленьке цуценя і забила його до смерті палицями. Собакою на момент трагедії вже займалися волонтери та підшукували їй господарів, але не встигли.

Двомісячне цуценя виявили на вулиці Євпаторійській в місті Дніпро. Поки зооволонтери бігали в пошуках допомоги для іншої собаки та займалися пошуками господарів для цього малюка, він потрапив у руки озлоблених дітей, які просто забили його до смерті палицями. Деталі розповіла зоозахисниця Дніпра Галина Бебешко на своїй сторінці в Facebook.

"Я бігала по посадці в пошуках збитого цуценяти, вивезла в клініку виснажену собаку, дізналася, що на Євпаторійської ростуть майбутні маніяки, діти, які забили палицями цуценя. Цуценяті від роду 2 місяці, і впевнена, що таке насильство прищеплюють вдома. Тільки вдома вони можуть почути, що собак можна бити, труїти, давити машиною. Звідки стільки злості та ненависті, вони живі, їм вже не пощастило народитися на вулиці. Я розбита морально, як можна забити палицями цуценя, він був такий милий, такий контактний. Прости малюк, я не встигла тобі допомогти", - написала волонтер.

Вона опублікувала фотографію цуценя, який став невинною жертвою жорстокості дітей.

У Дніпрі діти забили палицями цуценя до смерті (Фото: facebook.com/uanysua)

У коментарях користувачі додали, що хтось із дорослих побачив знущання з тварини та відігнав дітей, але було вже пізно і цуценя врятувати не змогли. Зооволонтери хочуть притягнути до відповідальності батьків.

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