У Дніпрі від COVID-19 помер відомий журналіст: піднімав у місті перший синьо-жовтий прапор

Траурна свічка (фото: pixabay.com)

Помер відомий український журналіст Геннадій Сахаров

У Дніпрі від коронавірусної інфекції помер відомий журналіст і громадський діяч Геннадій Сахаров, який стояв біля витоків Народного Руху. Чоловікові було 75 років.

Про його смерть повідомив голова Дніпровського товариства політичних в'язнів і репресованих Іван Дремлюг, повідомляє "Радіо Свобода".

Цукрів за походженням був росіянином, але він активно боровся за незалежність України. У 80-90 року він брав участь в громадсько-політичній роботі, стояв біля витоків Народного Руху в Дніпрі, і піднімав у місті перший синьо-жовтий прапор.

Геннадій Сахаров (фото: facebook.com/Олег Ростовцев)

З 1991 по 2006 роки працював у Дніпрі кореспондентом "Радіо Свобода". Друзі згадують його як сміливого, відповідального і компетентного журналіста.

Сахаров був учасником і висвітлював події Помаранчевої революції і Революції гідності, в тому числі брав участь в акціях протесту на захист свободи слова.

Геннадій Сахаров (фото: facebook.com/Олег Ростовцев)

Планується, що прощання з журналістом відбудеться наступного тижня. Користувачі мережі тужать за Сахаровим.

Він був дуже світлою людиною. Мало кого в нашому світі можна назвати моральним авторитетом. Його можна;

Сильна і яскрава особистість;

Царство Небесне;

Світовий чоловік. Вічна пам'ять;

Сміливий і твердий у поглядах і діях! Пам'ятаю його як безкомпромісного борця за справедливість. Царство Небесне;

Ми були знайомі в мої студентські роки (Гена в цей час вже працював на кафедрі ЕОМ) і вже тоді він відрізнявся особливою начитаністю, вмінням вести дискусію відстоюючи свою точку зору, не ображаючи опонента. Як шкода, що такі люди рано йдуть, їх неможливо замінити...

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