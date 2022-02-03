У Дніпрі бійцівські пси накинулися на жінку з собачкою: п'яний господар просто пішов

Напад собак на жінку стався біля станції метро"Покровська".

Як видно на кадрах, жінка на землі схилилася і сховала обличчя, кликала на допомогу і кричала, надійно вкриваючи свого домашнього улюбленця від псів, що намагалися його розірвати.

Тим часом господар псів бійцівської породи без особливого ентузіазму пробував їх відігнати від жінки, але сам насилу тримався на ногах. Після кількох таких спроб чоловік просто розвернувся і пішов, хоча одна їх собак продовжувала кусати жінку.

У підсумку двоє небайдужих стусанами відігнали собак від нещасної.

За словами очевидців, пси кидалися на людей, а жінку з собачкою погризли в кров.

Відео: у Дніпрі бійцівські пси накинулися на жінку з собачкою