У Дніпрі хвора дівчинка після школи просила на вулиці гроші собі на ліки

Так, змерзлу дівчинку, яка жебракувала, помітив перехожий і звернувся до поліції. Потім він відвіз дитину до лікарні, тому що дівчинка сильно кашляла.

Через деякий час поліцейські поспілкувалися з дівчинкою та з'ясували, що вона прийшла зі школи додому та побачила там свою нетверезу матір. Після цього дитина пішла до магазину та аптеки, адже захворіла та погано почувалась.

Оскільки дитина не мала грошей, вона почала просити милостиню у перехожих.

У лікарні оглянули дитину і запідозрили у неї не лише бронхіт, а й пневмонію. Тому дівчинку шпиталізували.

"Патрульні викликали працівника ювенальної превенції для фіксування вказаного факту. Матір дитини повідомили про місцеперебування її доньки. Надалі справою займатиметься ювенальна превенція", - повідомили патрульні.

У Дніпрі дівчинка просила на вулиці милостиню (facebook.com/dnipropolice)