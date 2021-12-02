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У Дніпрі хвора дівчинка після школи просила на вулиці гроші собі на ліки

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Дніпро, Четвер 02 грудня 2021 16:39
У Дніпрі хвора дівчинка після школи просила на вулиці гроші собі на ліки У Дніпрі хвора дитина просила гроші собі на ліки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі на вулиці помітили хвору дитину, яка збирала гроші, щоб придбати собі ліки від кашлю. Випадковий перехожий відвіз 10-річну дівчинку до лікарні.

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Так, змерзлу дівчинку, яка жебракувала, помітив перехожий і звернувся до поліції. Потім він відвіз дитину до лікарні, тому що дівчинка сильно кашляла.

Через деякий час поліцейські поспілкувалися з дівчинкою та з'ясували, що вона прийшла зі школи додому та побачила там свою нетверезу матір. Після цього дитина пішла до магазину та аптеки, адже захворіла та погано почувалась.

Оскільки дитина не мала грошей, вона почала просити милостиню у перехожих.

У лікарні оглянули дитину і запідозрили у неї не лише бронхіт, а й пневмонію. Тому дівчинку шпиталізували.

"Патрульні викликали працівника ювенальної превенції для фіксування вказаного факту. Матір дитини повідомили про місцеперебування її доньки. Надалі справою займатиметься ювенальна превенція", - повідомили патрульні.

У Дніпрі хвора дівчинка після школи просила на вулиці гроші собі на лікиУ Дніпрі дівчинка просила на вулиці милостиню (facebook.com/dnipropolice)

Раніше ми повідомляли, що у Черкасах горе-мати заснула на новонародженому. Зазначається, що дитину ледве врятували.

Також ми писали, що у Харкові п'яна горе-мати перетинала жваву дорогу та впала з дитиною на тротуар.

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