У Дніпрі у 9-класника стався інсульт: просто втратив свідомість

Удар стався близько двох тижнів тому. В даний час школяр знаходиться в одній з лікарень Києва, він вийшов з коми, але стан як і раніше важкий.

Підліток навчається в школі № 96 міста Дніпро, в 9-В класі.

Лікарі діагностували Владу "гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом, внутрішній крововилив в ліву гемісферу з проривом мозочка в шлуночкову систему".

Волонтери всіма силами збирають кошти на допомогу Владу - всього потрібно 200 тисяч гривень. Батьки вже почали розпродавати майно і дуже сподіваються на людей. Допомогти Владу можна перейшовши за цим посиланням.

Фото: Влад Щирий потребує допомоги (facebook.com/katerina.golovachova.7)

Випадки раптової смерті підлітків в Україні - не рідкість

Нещодавно в селі Стрілкове Херсонської області в дитячому таборі "Буревісник" померла 15-річна дівчинка. Їй стало погано, під час виступу на сцені.

Тижнем раніше також у дитячому таборі стало погано 12-річному хлопчикові. Це сталося під час фізичного навантаження. Його забрали в лікарню, де він і помер.

А наприкінці травня цього року вся країна була шокована раптовою смертю 15-річного онука Олега Філімонова, гумориста і екс-кандидата в мери міста Одеса. Хлопець впав і помер на спортмайданчику під час гри в баскетбол.