У Дніпрі 5-класник прямо в школі жорстоко побив рідну бабусю

Кричущий інцидент стався в школі №141, і на місце події приїжджали співробітники поліції, а також медики "швидкої".

Повідомляється, що 22 вересня 11-річний хлопчик в цій школі напав на бабусю і почав її бити руками, розбив ніс. Жінці спочатку надали першу допомогу працівники школи, після чого вони викликали правоохоронців.

"На сьогодні маленький тиран знаходиться в одній з дитячих міських лікарень, де проходить обстеження", - йдеться в публікації.

Як поінформували в Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради, поведінка 5-класника погіршилася тільки в цьому році, а у вересні учень став відвідувати шкільного психолога.

У навчальному закладі, де стався шокуючий випадок, тепер перебувають представники ювенальної превенції.

Бабуся сама виховує онука й дуже любить. Жінка намагається робити все, щоб хлопчик продовжував ходити в школу.

Що стало причиною такої агресії з боку 11-річної дитини - точно не відомо. Припускають, що подібна реакція послідувала на просте зауваження або моралізаторське повчання.

До речі, сім'я раніше в поле зору поліції не потрапляла.