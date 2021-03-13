У Дніпрі 17-річний хлопець впав на вулиці і помер: хронічних захворювань не мав (відео)

Трагедія сталася вчора вдень в Індустріальному районі на перетині вулиць Калинової та Путилівської близько 17:30.

Момент події зафіксувала камера відеоспостереження Ситуаційного центру Дніпра.

На кадрах видно, що хлопець йде повз супермаркету АТБ, трохи хилиться вперед, потім раптово йому стало погано, він просто падає обличчям вниз на асфальт і залишається лежати без руху. Люди поблизу спершу не реагують, але вже через кілька секунд до хлопця підбігають двоє чоловіків.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

Повідомляється, що на місце НП оперативно прибула бригада "швидкої допомоги". Молоду людину доставили до лікарні ім. Мечникова у стані клінічної смерті. Лікарі зробили все можливе, але 17-річний хлопець помер.

За словами батька загиблого хлопця, син не мав хронічних захворювань.

Наразі деталі події з'ясовуються.