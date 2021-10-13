Дніпро шанує 80-ті роковини масових розстрілів євреїв міста нацистами під час Другої світової війни

Представники єврейської громади відзначають - зараз вкрай важливо, що до заходу долучилися люди різного віку, а також лідери багатьох релігійних конфесій.

"Це має колосальне значення для жителів міста, всієї України. Це приклад для всього світу. Ми йдемо вже Маршем життя - в пам'ять про той марш смерті, який був тут в 1941-му році. Тоді люди прийшли сюди зі своїми особистими речами, їх потім відібрали. Символ, який несуть учасники маршу, - рукавиці розстріляної дівчинки", - говорить директор єврейської громади Дніпра Зеліг Брез.

Пізніше в парку Гагаріна провели великий жалобний мітинг біля стели жертвам Голокосту. Тут планують побудувати великий меморіальний комплекс, який символічно зобразить сходинки в небо, якими піднімалися душі невинно убитих людей. Їх імена, які вже понад 30 років збирає єврейська громада Дніпра, також увічнять тут. Архітектором проекту є Олександр Сорін, який також проектував центр "Менора". Зараз, щоб вшанувати пам'ять загиблих, на місці трагічних подій запалили шість свічок - як символ винищених під час Голокосту 6 млн євреїв.

"Якщо ми побачимо антисеміта, то дамо йому зрозуміти, що сьогодні в Україні немає місця для цього. Треба всіх поважати. Немає місця приниженню і ненависті. В нашому місті світло - не тільки у фізичному, а й духовному сенсі. Ми бачимо дружбу і толерантність", - сказав головний рабин Дніпра і регіону Шмуель Камінецький.

Під час мітингу учні НВК № 144 зачитували спогади з щоденників жителів Дніпра і відтворювали страшні епізоди тих подій у віршах.

"Ми готувалися до цього заходу, діти виконали великий обсяг пошукової роботи. Адже все, що звучить тут, воно в серцях наших дітей. Тому що для єврейського народу - це дуже велика трагедія. І все повинні це розуміти. Ми раді, що багато інших школярів відгукнулося. І що ми - єдині", - розповіла директор НВК Олена Краснова.

Звертаючись до учасників жалобного мітингу, мер Дніпра Борис Філатов відзначив, що, заперечуючи зло, потрібно розуміти - попереду є віра і надія, а уроки минулого мають величезне значення.

"Я хотів би сказати про банальність зла. Кожна думаюча людина, особливо віруюча, коли намагається осмислити цю катастрофу, він ставить перед собою багато питань: як Всевишній міг це допустити, як це допустили люди. І кожен день, коли ми стикаємося зі злом (навіть в найменшому прояві), ми не можемо йти на угоду зі своєю совістю. Ми повинні заперечувати зло", - сказав він.

За статистичними даними в Дніпрі до 1941 року проживало від 90 до 100 тис. єврейського населення. Протягом нацистської окупації 1941-1943 років було знищено від 17 до 21 тис. євреїв міста.

Сім'я першого секретаря посольства Ізраїлю в Україні Марка Довєва також пережила значні втрати.

"Від нас йде покоління, яке ще знало цих євреїв. Приходить нове, якому іноді здається, що цього не було або що це не має до них ніякого відношення. Тому саме сьогодні питання пам'яті та її увічнення принципово важливе, щоб це ніколи більше не повторилося. Історія - це не збірка оповідань. Це уроки, які повинні вивчити всі ми", - заявив він.