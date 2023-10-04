Дмитрия душили, избивали и резали. Во Вроцлаве полицейские замучили украинца до смерти

Что известно об инциденте

Дмитрий родом с Немирова Винницкой области. Во Вроцлав приехал работать на стройке. 30 июля 2021 после окончания рабочей недели он вместе с сотрудниками устроил барбекю, где была и выпивка.

На вечеринке Дмитрий быстро опьянел. Позже проверка показала, что в его крови было 1,5 промилле алкоголя. Важно, что вопреки первым сообщениям полиции, в его теле не нашли наркотиков или стимуляторов.

Два других украинца провели Дмитрия до остановки и вместе сели в автобус. Однако ребята вышли первыми из транспорта, а Никифоренко остался сам, где просто заснул. Отметим, что Дмитрий не вел себя агрессивно.

"Не могу сказать, что это его убаюкивало. (В автобусе) Дмитрий сидел тихо и заснул. Когда мы с отцом вышли, Дима был сонный, ничего не говорил, не прощался с нами. Слюны не выделял, сам с собой не разговаривал", - позже на следствии рассказал Денис Курсеитов, один из украинцев который был в тот вечер с Дмитрием.

Подобную версию в суде повторил еще один украинский Владимир Курсеитов.

Однако полиция настаивала, что Дмитрий был агрессивен. В какой-то момент он якобы пытался нанести себе вред, ударившись головой в окно. Однако мониторинг автобусов, документирующий всю поездку, этого не фиксирует.

Когда автобус прибывает на конечную остановку, Дмитрия не смогли разбудить, поэтому сообщили об этом в ГАИ МПК и вызвали скорую помощь. Полиция забрала Дмитрия в вытрезвитель.

Дмитрий с невестой Сюзанной (скриншот)

Над Дмитрием издевались 7 человек

Мужчину доставили в вытрезвитель в наручниках. Запись видеокамер и показания милиции доказывают, что его отравили газом непосредственно перед тем, как выйти из полицейской машины - свежие следы этого видны на лице Дмитрия.

Сразу по прибытии на место все камеры, которые носят полицейские на теле, выключили, чтобы не записывать дальнейшие события. В течение следующего десятка минут над Дмитрием издевались семь человек: полицейские и работники вытрезвителя. Его били руками, ногами, душили и давили дубинками. А когда он переставал двигаться, пытались делать вид, что он под кайфом.

В 22.57 сердце Дмитра остановилось. Правоохранители вызвали бригаду скорой помощи унести тело и заставили их засвидетельствовать, что он умер по дороге в больницу.

Дмитрия убили в вытрезвителе (скриншот)

Что показали камеры видеонаблюдения

Только через два года после убийства Дмитрия впервые обнародовали кадры из камер видеонаблюдения.

Кадры свидетельствуют, что в течение 40 минут Дмитрия душили, несколько раз избивали в лицо, резали ножом, а затем давили полицейской палкой на шею.

Судебный эксперт отметил, что было избиение лица, верхней части тела, нажатие дубинкой.

На кадрах видно, как Дмитрию наносят удары в разные части тела, давят на шею.

В течение 40 минут над Дмитрием издевались семь человек (скриншот)

Смерть Дмитрия была не первой

В польских СМИ пишут, что смерть Дмитрия была не первой - это целая серия, которая началась со смерти Игоря Стаховяка, которого умер в мае 2016 года после удара электрошокером в одном из отделений полиции Вроцлава.

Уже тогда упоминалось, что всего несколько месяцев назад по приказу главного коменданта полиции Кшиштофа Гаевского была создана группа оптимизации процедур, которая должна была разработать указания для полиции, чтобы избежать подобных событий в будущем.

Одной из важнейших рекомендаций - при вмешательстве категорически запрещено нажимать на шею, грудную клетку, живот и спину, потому что тогда ограничивается возможность дыхания со всеми вытекающими последствиями. Вмешательство должно ограничиваться иммобилизацией конечностей с использованием или без наручников.

Однако после создания документа пострадавших от вмешательства полиции стало больше.

Смерть Никифоренко пытались умалчивать

Родным украинца сообщили лишь, что он умер во время вмешательства полиции из-за прекращения сердцебиения. Предполагали, что раньше он употреблял наркотики.

Забальзамированное тело отправили в Украину и сразу похоронили.

О подлинных обстоятельствах этой трагедии семья Дмитрия узнала из публикации статьи в Gazeta Wyborcza 2 сентября 2021 года.

Внутреннее полицейское дело, отстранение и увольнение со службы полицейских, участвовавших во вмешательстве, произошли только после материала "Wyborcza".

Сотрудники медицинского вытрезвителя, участвовавшие в пытках Дмитрия и наблюдавшие за этим, уволились по собственному желанию.

Затем выяснилось, что для сокрытия обстоятельств трагедии они должны были согласовать версию событий, которая снимала бы вину за смерть 26-летнего парня.

Отец Дмитрия Сергей Никифоренко и его невеста Сюзанна во время суда над милиционерами (скриншот)

Какое наказание грозит виновникам

В марте этого года обвинительный акт против восьми человек наконец дошел до суда. Прокуратура обвиняет трех милиционеров и двух работников вытрезвителя в издевательствах над украинцем и избиении его до смерти.

Четвертого милиционера - за то, что не помог Дмитрию: по версии следствия, он наблюдал, как его пытают, и ничего не делал для противодействия ситуации. В свою очередь врач обвиняется в непреднамеренном убийстве из-за того, что она не предотвратила насилие, совершенное над украинцем.

Обвинили также двух работников вытрезвителя, которые якобы причастны к заметанию следов происшествия. Обвиняемым в смертельном избиении полицейским и работникам больницы теперь грозит до десяти лет лишения свободы. Остальным - до пяти лет. Ни один из них вину не признает.

Во время последнего заседания отец Дмитрия заявил, что у него было двое сыновей и обоих потерял. Одного убили в Польше, а второго - "забрала" Россия (старший сын Роман ушел на фронт и пропал без вести).

Видео с камер наблюдения можно просмотреть по ссылке. Внимание, не просматривайте его, если вам не исполнилось 18 лет, или вы слишком уязвимы.