"Для 90% людей сработает". Тренер рассказал, как похудеть, не считая калорий

Метод похудения без подсчета калорий может стать настоящей находкой для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов без сложных вычислений и стресса. Этот подход не является универсальным, но подходит 90% людей, стремящихся снизить вес.

Как именно так можно похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Как похудеть и не считать калории

Особенно эффективен он для тех, у кого избыточный вес значительный. Основной принцип: создать дефицит калорий, чтобы организм использовал энергию из жировых запасов.

Измерение тела

Начните с взвешивания и измерения основных зон (грудь, талия, бедра). Делайте это утром натощак, записывая данные в таблицу. Контрольные замеры повторяйте раз в две недели, чтобы оценить прогресс. Не забывайте делать фото в полный рост с разных ракурсов.

Определение цели

Для поддержания веса организма нужно определенное количество калорий (к примеру, 2500 ккал в день). Для создания дефицита уменьшайте потребление до 2000-2200 ккал или увеличивайте физическую активность.

Как сделать дефицит калорий без подсчета?

Оптимизация рациона

Минимизируйте высококалорийные продукты, не дающие длительной сытости (фастфуд, сладости, жирные блюда).

Заменяйте их объемными, низкокалорийными продуктами (овощи, фрукты, нежирное мясо).

Выбирайте питательную пищу, которая наполняет желудок и создает ощущение сытости.

Физическая активность:

Прибавляйте ходьбу: минимум 1,5 часа в день или 10 000 шагов.

Следуйте физическим упражнениям, чтобы сохранить мышечную массу. При большом избыточном весе (100+ кг) начинайте только с ходьбы.

Почему такой метод похудения работает?

Выбирая объемную пищу и увеличивая активность, вы создаете дефицит калорий естественным путем, даже не зная точных цифр. Организм получает меньше энергии, чем тратит, и начинает использовать запасы жира. Дополнительная активность помогает избежать потери мышц, а объемная пища снижает чувство голода.

Регулярные замеры и фото помогут отслеживать прогресс. Потеря 1-2 см в талии или бедрах каждые две недели - это отличный результат. Главное - настроиться на долгосрочный процесс и не сдаваться. Помните, успех состоит в системности и правильном подходе.