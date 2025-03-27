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"Узнала в 31 год": Рамина удивила признанием о сексе

Четверг 27 марта 2025 14:52
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"Узнала в 31 год": Рамина удивила признанием о сексе Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Катерина Собкова

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ранее показала честные фото в купальнике без фотошопа, рассказала, когда впервые начала получать удовольствие от секса.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск ее проекта "30+" в YouTube, гостями которого стали предприниматели и подруги Лера Бородина и Альона Гудкова.

Журналистка призналась, что это случилось только в 31 год.

"О том, что секс - это приятно, я узнала в 31 год. Я подумала: "А что, можно постоянно получать оргазм? А что, можно не напрягаться? А что, можно правду говорить, что нравится, а что нет?" – поделилась Рамина.

Она рассказала, что ей помогла постоянная работа с психологом.

"Работа с психотерапевтом привела меня к этому. Вопрос не в партнере, это вопрос принятия себя. Дать себе разрешение быть собой. Мне было совестно сказать, как мне нравится. Для меня было нормой, что женщина может не получать оргазм, а заниматься сексом, чтобы не обидеть партнера", - отметила Рамина.

Что известно о личной жизни Рамины

Во время учебы в институте встречалась с сыном популярного украинского шоумена Дмитрия Коляденко Филиппом.

После участия в шоу "Холостяк-5" у нее был роман с украинским певцом Виталием Козловским. Он сделал ей предложение, и пара готовилась к свадьбе, однако потом девушка расторгла помолвку. Позже стало известно, что эти отношения были пиаром.

Затем Рамина около 5 лет была в отношениях с адвокатом Евгением Прониным. Он сделал ей предложение на Мальдивах и пара готовилась к свадьбе, однако в апреле 2023 года они решили расстаться.

Весной 2024 года стало известно, что журналистка встречается с военным. Имя и лицо своего возлюбленного Рамина пока что скрывает.
&quot;Узнала в 31 год&quot;: Рамина удивила признанием о сексе
Рамина со своим возлюбленным (фото: instagram.com/raminalalala)

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