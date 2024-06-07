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"Смотрю с верой в добро". Ани Лорак новым заявлением снова разозлила украинцев

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Иванна Пашкевич

Предательница Ани Лорак, которая с начала российского вторжения молчит о войне и продолжает зарабатывать кровавые рубли, пробила очередное дно. Певица опубликовала новый пост в своих соцсетях. Очевидно, она ожидала положительных отзывов, но вместо этого столкнулась с критическими замечаниями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram предательницы.

Ани Лорак выдала циничное заявление

Так, в соцсетях предательница опубликовала серию новых фото, под которыми вспомнила о своем детстве, которое прошло у нее в Черновцах.

Она цинично заявила, что уже тогда выбирала любовь, а сейчас живет с благодарностью.

"Как и в детстве, я выбираю любовь... Смотрю с верой в добро, живу с благодарностью в сердце... Спасибо, прощаю, люблю", - написала исполнительница.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Как реагируют украинцы

Пользователи сети возмущены, что человек, умалчивающий действия агрессора и реальную ситуацию на своей родине, позволяет себе рассуждать о "любви и добре".

  • Любов і вбиті люди з двох боків. Скажіть мені, де любов? Може, в сексуальному красивому тілі? Але точно не в серці!
  • Любов? Добро? Це не про тебе
  • Що за маячня? З якою вдячністю вона живе коли її народ вбиває кацапська нація? Брехло!
  • Продовжимо робити вигляд, що все нормально. А в цей час цвіт Буковини гине… І не тільки Буковини, а всієї України! Соромно
  • З дитинства була підстилкою! Уже сивина лізе звідусіль, а підстилкою так і залишилася
  • Красою і талантом Бог наділив, а ось розумом явно обділив
  • Де твоя батьківщина? Дитинство вона згадала

Недавно известный продюсер раскрыл секрет Ани Лорак.

Также мы рассказывали, что умер ее отец.

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