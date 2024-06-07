"Смотрю с верой в добро". Ани Лорак новым заявлением снова разозлила украинцев

Предательница Ани Лорак, которая с начала российского вторжения молчит о войне и продолжает зарабатывать кровавые рубли, пробила очередное дно. Певица опубликовала новый пост в своих соцсетях. Очевидно, она ожидала положительных отзывов, но вместо этого столкнулась с критическими замечаниями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram предательницы.

Ани Лорак выдала циничное заявление

Так, в соцсетях предательница опубликовала серию новых фото, под которыми вспомнила о своем детстве, которое прошло у нее в Черновцах.

Она цинично заявила, что уже тогда выбирала любовь, а сейчас живет с благодарностью.

"Как и в детстве, я выбираю любовь... Смотрю с верой в добро, живу с благодарностью в сердце... Спасибо, прощаю, люблю", - написала исполнительница.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Как реагируют украинцы

Пользователи сети возмущены, что человек, умалчивающий действия агрессора и реальную ситуацию на своей родине, позволяет себе рассуждать о "любви и добре".