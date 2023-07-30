Смотрите на самую высокую модель OnlyFans, которая ежемесячно зарабатывает миллионы

Кто такая Мари Темара

Девушка имеет 7 футов (2,13 метра) роста. Но недавно ее заподозрили в том, что она врет, и на самом деле красотка гораздо ниже.

Именно поэтому Мари опубликовала видеоролик, на котором показано, как она стоит между своим папой, мамой и братом, которые, как оказалось, имеют либо такой же рост, либо еще выше девушки.

На Instagram девушки подписано более 1,2 млн поклонников и она очень популярна

Мари зарабатывает на своих откровенных фото, работая на платформе OnlyFans.

Несмотря на большой рост, девушка имеет очень стройную фигуру и пышные формы.

Красавица кичится откровенными фото (instagram.com/marietemara)

По мнению девушки, ее успех связан с тем, что многие имеют фетиш на гигантизм.

"Наверное, поэтому нас называют "самая высокая семья онлайн". А ты выше нас?" - спрашивает Мари и публикует видео со своей семьей.