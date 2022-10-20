Смотрите, как выглядит кладбище уничтоженной российской техники в Лимане (фото)

В освобожденном от оккупации Лимане ЗСУ уничтожили эшелон российской техники, превратив его в кладбище. В некоторых машинах россиян лежит награбленное имущество из местных домов.

Какие разрушения оставляет враг и как выглядит кладбище военной техники - смотрите ниже в материале.

Лиман был под контролем оккупантов 130 дней. За это время город превратился в сплошные руины. Однако жители радуются украинским вооруженным силам.

Жильцы говорят, что именно когда Лиман снова стал подконтрольным Украине, многие впервые вышли на улицу.

А неподалеку от сердца Лимана - кладбище российской военной техники.

Кладбище военной техники россиян в Лимане (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Сейчас военные предостерегают лиманцев перемещаться только по определенным улицам: другие дороги все еще опасны из-за неразорванных боеприпасов.

В окрестностях Лимана военные также обнаружили массовое захоронение. По предварительным данным, там почти полсотни гражданских. Некоторые из них похоронены под своими именами, но большинство под номерами, чьи лица еще нужно устанавливать.

Кладбище военной техники россиян в Лимане (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)