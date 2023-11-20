Девочка из Киевщины просит Николая подарить новую школу: "Мою сожгли россияне"

Девочка из Киевщины просит Николая новую школу

Ранее Людмила училась в лицее №3 в селе Горенко, однако от него остались только руины.

"Прошу подарить новую школу, потому что мою сожгли решисты" - написала в письме девочка.

8-летняя девочка тронула письмом Николаю (фото: facebook.com/UAMON)

В настоящее время ученики учатся в другой школе, куда их увозят автобусом. Возможен также дистанционный формат.

Если просьбу юной украинки выполнить не удастся, девочка просит отправить много сладостей военным.

К слову, над проектом восстановления лицея №3 с укрытием уже работает Департамент регионального развития КОВА. Обещают, что мечта Люди сбудется.

В Минобразования отметили, что от российских обстрелов и бомбардировок пострадали около 4 тысяч учебных заведений.