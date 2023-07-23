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Девушка вымыла голову Fairy. Смотрите, что произошло с ее волосами

Девушка вымыла голову Fairy (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В интернете гуляет лайфхак, что голову можно вымыть средством для посуды и волосы будут выглядеть великолепно. Молодая девушка решила проверить этот способ, намылив свою шевелюру Fairy.

Смотрите в материале Styler дальше, что произошло с ее волосами.

В чем суть эксперимента

Пользователь o.lichka__s из TikTok решилась на такой необычный экспириенс.

Говорят, если вымыть голову Fairy - обезжиривающим средством для мытья посуды, то волосы будут жирниться не так быстро.

Девушка вымыла голову средством и была поражена тем, что они выглядели довольно нормально. Как после обычного шампуня. Волосы стали блестящими и хорошо расчесывались.

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Что из этого вышло

На следующий день блогер снова записала видео. К счастью, волосы не выпали и ничего плохого не произошло.

При этом они недолго сохраняли сияние и блеск. Волосы стали жирными и нуждались в новом мытье.

Поэтому для тех бедолаг, которые вынуждены мыть голову каждый день, чтобы прическа выглядела приличной, даже известный "убийца жира" Fairy - не вариант.

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Вывод о том, можно ли мыть голову средством для мытья посуды каждый может сделать сам.

Раньше мы писали, как остановить выпадение волос без лекарств, "витаминок" и дорогущей косметики.

Также узнайте, что нельзя делать с волосами, чтобы не испортить свою судьбу.

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