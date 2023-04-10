RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Девушка удалила себе грудь, чтобы не заболеть. Теперь она гордится этим и вдохновляет других

У молодой девушки нет груди и она гордится этим (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

29-летняя Стефани Джермино из Флориды, США перенесла двойную мастэктомию и решила не реконструировать грудь. Она рада, что у нее нет имплантов, и теперь вдохновляет своих фолловеров.

Об этом пишет Metro.

Зачем Стефани это сделала

Когда Стефани сообщили о мутации в ее гене BRCA1, что означает, что риск развития рака молочной железы составляет 87%, она не была шокирована. Ведь такая болезнь наследуется по ее женской линии.

Чтобы избежать рака, в 2021 году она приняла смелое решение пройти двойную мастэктомию, когда удаляют обе груди. Так когда-то сделала Анджелина Джоли. Но в отличие от голливудской звезды, Стефани отказалась от реконструкции.

Сейчас девушка смело показывает себя топлесс, не стесняется шрамов и вдохновляет других. На TikTok девушки с ником @theebooblessbabe_ подписано 1,5 миллиона человек.

Стефани - успешная женщина с твердой жизненной позицией (фото: tiktok.com/theebooblessbabe_)

Молодая женщина гордится своим телом

"Сейчас я на 100% увереннее в своем теле, чем была до операции, потому что я никогда не любила свою грудь, когда она у меня была. Она не были моим источником женственности, и на меня смотрят, когда я выхожу на публике топлесс, но никто никогда не сказал мне что-нибудь грубое - это всегда положительно", - говорит Стефани.

Стефани, являющаяся мамой шестилетнего мальчика, утверждает, что знала с 15 лет, что является потенциальным носителем мутации, поскольку таковые были у ее мамы и бабушки.

Несмотря на то, что Стефани из-за отказа от реконструкции и своей смелой позиции получает много ненавистных комментариев в соцсетях, она не сдается и вдохновляет других любить и принимать свое тело.

Стефани после и до операции (фото: tiktok.com/theebooblessbabe_)

"Рак молочной железы не знает границ, им могут заболеть мужчины и женщины всех возрастов. Я надеюсь, что тролли перестанут быть невеждами, прежде чем это повлияет на кого-то, кого они любят, или на них самих", - делится переживаниями девушка.

Раньше мы писали, как выглядит женщина с самым большим размером ноги.

Также читайте о мифах о раке груди, в которые нужно перестать верить прямо сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
женщиныРак груди