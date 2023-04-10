Девушка удалила себе грудь, чтобы не заболеть. Теперь она гордится этим и вдохновляет других

Зачем Стефани это сделала

Когда Стефани сообщили о мутации в ее гене BRCA1, что означает, что риск развития рака молочной железы составляет 87%, она не была шокирована. Ведь такая болезнь наследуется по ее женской линии.

Чтобы избежать рака, в 2021 году она приняла смелое решение пройти двойную мастэктомию, когда удаляют обе груди. Так когда-то сделала Анджелина Джоли. Но в отличие от голливудской звезды, Стефани отказалась от реконструкции.

Сейчас девушка смело показывает себя топлесс, не стесняется шрамов и вдохновляет других. На TikTok девушки с ником @theebooblessbabe_ подписано 1,5 миллиона человек.

Стефани - успешная женщина с твердой жизненной позицией (фото: tiktok.com/theebooblessbabe_)

Молодая женщина гордится своим телом

"Сейчас я на 100% увереннее в своем теле, чем была до операции, потому что я никогда не любила свою грудь, когда она у меня была. Она не были моим источником женственности, и на меня смотрят, когда я выхожу на публике топлесс, но никто никогда не сказал мне что-нибудь грубое - это всегда положительно", - говорит Стефани.

Стефани, являющаяся мамой шестилетнего мальчика, утверждает, что знала с 15 лет, что является потенциальным носителем мутации, поскольку таковые были у ее мамы и бабушки.

Несмотря на то, что Стефани из-за отказа от реконструкции и своей смелой позиции получает много ненавистных комментариев в соцсетях, она не сдается и вдохновляет других любить и принимать свое тело.

Стефани после и до операции (фото: tiktok.com/theebooblessbabe_)

"Рак молочной железы не знает границ, им могут заболеть мужчины и женщины всех возрастов. Я надеюсь, что тролли перестанут быть невеждами, прежде чем это повлияет на кого-то, кого они любят, или на них самих", - делится переживаниями девушка.