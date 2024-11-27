Девушка Венсана Касселя показала большой живот на последних месяцах беременности: пикантные фото

27-летняя модель, несмотря на свое положение, чувствует себя отлично. На достаточно большом сроке она не побоялась отправиться на отдых в теплые страны, а там уже успела сделать несколько снимков, на которых засветила беременный живот.

Девушка Венсана Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Так, девушка продемонстрировала свою изменившуюся фигуру в бикини, а также сделала несколько фото провокационных фото и видео, на которых она позирует без нижнего белья. Девушка часто выставляет такой контент у себя на странице.

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Отметим, что Кассель, в комментариях к публикации уже успел отреагировать на достаточно откровенные фото и поставил своей возлюбленной "сердечко".

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Отметим, что ранее Нара работала моделью в агентстве Chic Management Brisbane в Квинсленде, атакже принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020".

Нара Баптиста показала себя на последних месяцах беременности (фото: instagram.com/narahbaptista)

Что известно об отношениях модели с Касселем

57-летний Венсан Кассель в 2023 году разошелся со своей женой - чернокожей моделью Тиной Кунаки. Пара была вместе с 2017 года, в 2019- м у них родилась дочь Амазони Кассель.

В конце 2023 года подтвердил свои отношения с 27-летней моделью Нарой Баптиста, опубликовав в Instagram несколько совместных фото.

Затем влюбленные появились вместе на Каннском кинофестивале. Летом Кассель и Баптиста отпраздновали первую годовщину отношений.

В сентябре 2024 года стало известно, что модель беременна. Хотя сам актер до сих пор публично не прокомментировал этот факт.

Девушка часто публикует в своем блоге достаточно откровенные фото и видео с беременным животом, танцует и радуется жизни.

Венсан Кассель и Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)