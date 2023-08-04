В детском лагере в Киевской области погиб 10-летний мальчик: что известно о трагедии

В детском лагере в селе Ходосовка в Киевской области погиб 10-летний мальчик. Трагедия произошла во время того, как дети купались в озере.

Об этом сообщают в Обуховском районном управлении полиции.

Детали трагедии

Тренер комплекса отдыха привел детей покупаться на водоем глубиной в девять метров. С ним пришли восемь мальчиков, но из воды вышли только семеро.

Впоследствии 3 августа около 14:20 работники детского лагеря сообщили об исчезновении 10-летнего ребенка. В последний раз его видели именно во время купания.

В ходе поисковой операции водолазы обнаружили тело ребенка на дне озера.

В настоящее время продолжаются следственные действия в отношении лиц, отвечающих за безопасность детей и организацию их досуга. Правоохранители выяснили, что тренер занимался с мальчиками футболом, но в тот день почему решил пойти с детьми плавать и оставил их без присмотра.

Тренер сейчас задержан. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как нужно себя вести на воде

Если вы хотите отдохнуть со своими детьми на воде, обязательно научите их правилам поведения для сохранения жизни: