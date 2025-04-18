В детском питании Nestle обнаружили опасный токсин: вызывает отравление и поражение почек

Какое детское питание оказалось опасным

Информацию о загрязнении получили через европейскую систему быстрого оповещения RASFF, после чего специалисты Львовского городского управления провели внеплановую проверку складских мощностей ООО "Нестле Украина".

Во время инспекции было установлено, что токсин обнаружили в продукции для детей до 10 месяцев - пюре овоще-мясное Gerber с кусочками "Обед по-итальянски". Несмотря на выявленную опасность, партия продукта уже была реализована операторами рынка.

"Главным управлением Госпродпотребслужбы вынесено решение о немедленном отзыве и изъятии из обращения продукта для дальнейшего уничтожения", - говорится в сообщении.

Детское питание от Nestle оказалось опасным (фото:lvivdpss.gov.ua)

Чем опасен токсин?

Охратоксин А - это микотоксин, образующийся плесневыми грибами в условиях неправильного хранения сырья или готовой продукции.

Вещество имеет накопительный эффект, влияет на почки, печень и иммунную систему, а также считается потенциально канцерогенным.

Специалисты призывают родителей внимательно проверять продукты детского питания, в частности серии и сроки годности, и возвращать в точки продажи подозрительные товары.