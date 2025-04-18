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В детском питании Nestle обнаружили опасный токсин: вызывает отравление и поражение почек

Пятница 18 апреля 2025 15:21
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В детском питании Nestle обнаружили опасный токсин: вызывает отравление и поражение почек Фото: В детском питании обнаружили ядовитые вещества (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

На Львовщине в продуктах детского питания обнаружили опасный микротоксин охратоксин А, который может вызвать острое отравление и поражение почек.

Об этом информирует РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Какое детское питание оказалось опасным

Информацию о загрязнении получили через европейскую систему быстрого оповещения RASFF, после чего специалисты Львовского городского управления провели внеплановую проверку складских мощностей ООО "Нестле Украина".

Во время инспекции было установлено, что токсин обнаружили в продукции для детей до 10 месяцев - пюре овоще-мясное Gerber с кусочками "Обед по-итальянски". Несмотря на выявленную опасность, партия продукта уже была реализована операторами рынка.

"Главным управлением Госпродпотребслужбы вынесено решение о немедленном отзыве и изъятии из обращения продукта для дальнейшего уничтожения", - говорится в сообщении.

В детском питании Nestle обнаружили опасный токсин: вызывает отравление и поражение почекДетское питание от Nestle оказалось опасным (фото:lvivdpss.gov.ua)

Чем опасен токсин?

Охратоксин А - это микотоксин, образующийся плесневыми грибами в условиях неправильного хранения сырья или готовой продукции.

Вещество имеет накопительный эффект, влияет на почки, печень и иммунную систему, а также считается потенциально канцерогенным.

Специалисты призывают родителей внимательно проверять продукты детского питания, в частности серии и сроки годности, и возвращать в точки продажи подозрительные товары.

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