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Детский инфекционист сказал, как правильно лечить ОРВИ

Фото: Как правильно лечить ОРВИ (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

ОРВИ очень часто болеют дети до 12 лет, особенно зимой. Родители при этом очень часто обеспокоены. Как лечить малышей в этом случае?

На этот вопрос ответил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний Национального университета Украины им. Богомольца, Заслуженный врач Украины Сергей Крамарев в интервью для РБК-Украина.

Как лечить детей при ОРВИ

Если говорить о лечении, то оно симптоматическое. При необходимости врачи назначают антибиотики, ведь в 60-70% случаев речь идет о вирусно-бактериальных ассоциациях. То есть, если есть признаки присоединения бактериальной инфекции, очень важно дополнительно применять антибиотики по назначению врача.

"Если говорить о предотвращении повторных заболеваний и об уменьшении их количества, то первое направление - это стиль жизни родителей. Ведь кроме особенностей иммунной системы есть и внешние факторы, которые могут приводить к увеличению частоты респираторных инфекций", - отметил врач.

К примеру, курение родителей может негативно влиять на слизистые детей. Важным является микроклимат в помещениях, где находятся дети, а именно оптимальные влажность и температура. На слизистые негативно влияют сухой или слишком влажный воздух и высокая температура в помещении, поэтому на это нужно обращать внимание.

Также родителям следует позаботиться о рациональном и витаминизированном питании.

И, конечно, при возможности надо избегать больших скоплений людей в холодный период года. При этом ни в коем случае не стоит изолировать ребенка от сверстников, как поступают некоторые родители.

Для детей также рекомендуют применение витаминов D и C. Витамин D назначают и детям, у которых по результатам лабораторных анализов его дефицит.

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