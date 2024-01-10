Детский инфекционист сказал, как правильно лечить ОРВИ

Как лечить детей при ОРВИ

Если говорить о лечении, то оно симптоматическое. При необходимости врачи назначают антибиотики, ведь в 60-70% случаев речь идет о вирусно-бактериальных ассоциациях. То есть, если есть признаки присоединения бактериальной инфекции, очень важно дополнительно применять антибиотики по назначению врача.

"Если говорить о предотвращении повторных заболеваний и об уменьшении их количества, то первое направление - это стиль жизни родителей. Ведь кроме особенностей иммунной системы есть и внешние факторы, которые могут приводить к увеличению частоты респираторных инфекций", - отметил врач.

К примеру, курение родителей может негативно влиять на слизистые детей. Важным является микроклимат в помещениях, где находятся дети, а именно оптимальные влажность и температура. На слизистые негативно влияют сухой или слишком влажный воздух и высокая температура в помещении, поэтому на это нужно обращать внимание.

Также родителям следует позаботиться о рациональном и витаминизированном питании.

И, конечно, при возможности надо избегать больших скоплений людей в холодный период года. При этом ни в коем случае не стоит изолировать ребенка от сверстников, как поступают некоторые родители.

Для детей также рекомендуют применение витаминов D и C. Витамин D назначают и детям, у которых по результатам лабораторных анализов его дефицит.