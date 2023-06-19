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Ребенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районе

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Ивано-Франковская область, Понедельник 19 июня 2023 11:57
Ребенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районе Тело 9-летней Вероники нашли возле Черемоша (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Вечером 18 июня была обнаружена мертвой 9-летняя Вероника, которая исчезла накануне в поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве 34-летнего дядю девочки, который ранее неоднократно нарушал закон.

Об этом сообщает "Полиция Ивано-Франковской области" у Facebook.

Что известно об убийстве девочки

Богданюк Вероника исчезла около 15.00 18 июня в поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области. Полиция сразу опубликовала данные для ориентировки для поисков ребенка и просила всех неравнодушных помочь найти девочку.

Однако уже вечером этого дня правоохранители нашли тело Вероники в зеленой зоне села в направлении реки Черемош.

По предварительной информации, девочку задушил и изнасиловал 34-летний дядя. Именно его видели в последним с ребенком перед его исчезновением.

Ребенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районеРебенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районе

Веронику Богданюк нашли мертвой возле реки Черемош (фото: Полиция Ивано-Франковской области)

Что известно о подозреваемом

Отметим, что мужчина ранее судим за воровство, изнасилование, грабеж и угрозы убийством.

"Во время расследования правоохранители установили, что к преступлению причастен 34-летний родственник. Он в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату - отцу девочки. Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина пошел за ней. Фигурант предложил сократить дорогу и так заманил ее в заросли. Там он изнасиловал и задушил девочку", - рассказали в полиции.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили личность, причастную к совершению тяжкого преступления. Через несколько часов подозреваемого, ранее судимого за преступления за изнасилование, задержали в пгт Куты.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ребенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районеКадры из камеры видеонаблюдения (фото: Полиция Ивано-Франковской области)

Ребенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районеРебенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районеРебенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районеРебенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районеФото с места преступления

Ребенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районеРебенка изнасиловали и задушили: появились первые подробности убийства 9-летней девочки в Косовском районеВ убийстве девочки подозревают ее дядю (скриншот)

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