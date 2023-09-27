"Ребенка надо родить молодой". В России выпустили методичку для отговаривания женщин от абортов

Как убеждают девушек до 18 лет

Главный месседж, который российские врачи должны донести молодым девушкам, состоит в том, что "беременность - это естественно и прекрасно для каждой женщины". Однако следует учитывать, что беременность также остается выбором самой женщины, а не тиранического правительства.

Если девушка боится сообщить новость отцу ребенка, врач должен сказать: "Ребенок укрепит ваш союз. У вас появятся новые цели, достигая которых, вы станете ближе друг к другу".

Такая установка довольно похожа на Советский Союз, когда пары женились из-за общего ребенка, а через несколько лет все равно разводились или жили в несчастливом браке.

В случае если девушка боится воспитывать ребенка одна, то аргумент у медиков железный: "Мужчин с серьезными намерениями не испугает наличие ребенка".

На страх не получить образование или построить карьеру россиянке скажут, что это можно всегда успеть, а вот ребенка рожать точно нужно в молодом возрасте.

Распространенная причина ранних абортов - незрелость девушки и парня и неготовность к отцовству. Однако в России вам не дают шанс на сознательное рождение ребенка:

"Быть молодой мамой - это здорово!"

"Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки к ним, ведь они практически из одного поколения".

"Среди успешных людей есть немало молодых родителей, гармонично распределяющих ресурсы времени и родительской опеки".

Как женщинам в России отказываются делать аборт (фото: Freepik)

Как убеждают женщин от 18 до 35 лет

Если россиянка скажет врачу, что хочет пожить для себя, тот ответит ей что-то типа: "Наличие ребенка не означает полного отказа от собственных целей и желаний. Напротив, вы откроете много новых интересов и увлечений, которые станут предметом вашего внимания".

Но кто как ни гинекологи-акушеры должны знать, что дети всегда требуют внимания и времени? Поэтому часто родителям приходится идти на самопожертвования, что должно быть сознательным решением. Однако не для России.

Если у женщины уже есть дети и она не хочет или не готова к еще одному малышу, ее отговорят, мол, старшие будут помогать:

"Ваш ребенок будет счастлив иметь брата или сестру".

"Старший ребенок - большое подспорье. Достаточно научить его чему-то, как все младшие берут с него пример и подражают ему".

"Не всегда дети отвлекают от домашних дел, преимущественно они заняты играми между собой или общим делом".

Кроме того, манипулятивним является напоминание о льготах и выплатах для многодетных семей: "Если вы родите 7 и более детей, можете быть награждены орденом "Родительская слава", а при рождении 4 и более детей - медалью к этому ордену".

Как убеждают женщин после 35 лет

В этом блоке не так много причин, почему женщина могла бы отказаться от рождения ребенка. Среди них желание пожить для себя и страх родить больного ребенка.

Во втором случае беременную убедят, что медицина России сделает все для своевременной диагностики патологий.

Таким образом, видим, что в то время, как весь мир борется за свободу выбора женщин и движется более демократическим путем, Россия остается в прошлом. И выползать оттуда не собирается.