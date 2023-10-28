С детства причиняют боль: 10 признаков токсических родителей

По словам эксперта, существует несколько видов токсических родителей. Некоторые считают себя жертвами, другие, напротив, выступают в роли семейного деспота. Третьи могут умело манипулировать детскими чувствами.

"Хуже то, что ребенок защищает своих родителей, искренне их любит и даже не осознает, что они плохо относятся к нему", - говорится в сообщении.

Признаки токсического поведения родителей

Авторитарность и контроль

Ребенок должен давать отчет обо всех своих делах, знакомствах, перемещениях. Если он не подчиняется - будет строго наказан.

Гиперопека

Удушающая забота, защита в отсутствии опасности, содержание ребенка возле себя (помеха возрастной сепарации).

Эгоизм

Это когда родители игнорируют потребности ребенка в пользу своих желаний. Речь идет о холодном отношении, самоустранении от родительских обязанностей.

Неуважение к мнению

Психолог говорит, что родители иногда навязывают свою волю и не дают ребенку возможности принимать собственные решения.

Критика

Высмеивание и комментирование в отрицательном смысле поведение, внешность или слова ребенка.

Манипуляции

Дмитрий Карпачев отметил, что родители могут навязывать чувство вины и стыда и снижать самооценку ребенка.

Шантаж и запугивание

Достижение своих целей путем деструктивного воздействия. Злоупотребление родительской властью и зависимым положением ребенка.

Инфантильность

Это о родителях, так и не выросших на психологическом уровне. Они не заботятся о ребенке, но требуют ухода, контроля и внимания. Могут соперничать с ней за благосклонность других членов семьи.

Эмоциональный террор

После каждого разговора с токсическими родителями ребенок чувствует подавленность, усталость и апатию.

Физическое насилие

Таким образом родители пытаются причинить боль (под видом воспитания или просто так), а также сексуальное насилие.