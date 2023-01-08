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Ребенок должен спать только так! Комаровский сделал важное предупреждение

Доктор Комаровский (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Правильный сон ребенка первого года жизни крайне важен, ведь из-за специфики развития малыша – это вопрос его безопасности.

Об этом известный педиатр Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.

Как должен спать ребенок

По словам Комаровского, ребенок первого года жизни должен спать только на спине. Не на животе, не на боку, а только на спине!

Почему это так важно?

По статистике, сон на спине уменьшает вероятность синдрома внезапной детской смерти (СВДС).

СРСН – это явление, к сожалению совсем не редкое. Здоровый ребенок умирает во сне, и на вскрытии никаких признаков болезни обнаружить не удается.

Пока медицинская наука не в состоянии однозначно ответить, почему так происходит. Первопричина – остановка дыхания, а почему оно останавливается – непонятно.

Но есть факторы, повышающие вероятность развития синдрома, однако его механизмы совершенно неясны.

Какие факторы увеличивают риск?

Кроме факторов, на которые можно повлиять, в том числе и правильное положение во время сна, есть факторы, на которые повлиять невозможно:

  • Пол – чаще это мальчики.
  • Возраст – чаще 2-4 месяца.
  • Время года – чаще зимой.
  • Ребенок из двойни.
  • Недоношенность.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский назвал преступные ошибки при лечении детей антибиотиками.

Также педиатр разнес популярный метод лечения простуды.

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Евгений КомаровскийДоктор Комаровский