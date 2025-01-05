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Дети его обожают: диетолог назвала продукт, который может помочь при простуде

Можно ли есть мороженое при боли в горле (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди думают, что мороженое категорически нельзя есть при боли в горле. Однако, это не так, ведь такой продукт может даже временно облегчить состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Чем полезно мороженое при простуде

Важно, что это облегчение часто бывает кратковременным, а высокое содержание сахара в большинстве мороженого может усилить воспаление и снизить иммунитет. Стоит есть небольшую порцию и очень медленно, не глотая большие куски.

Какое мороженое выбирать

дополнительные преимущества, например, витамин С для иммунной системы или белок для энергии.

Лучше всего также выбирать сливочные, более мягкие сорта, которые менее вероятно раздражают горло. Ваниль и другие мягкие вкусы являются лучшими, поскольку сильные и кислые вкусы, такие как цитрусовые или шоколад, могут усилить раздражение.

Мороженое или холодный напиток не приведет к простуде. Ее причина - бактерии и вирусы. А холод как раз снимает боль, так же как действует лед, приложенный к синяку.

 

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