Дети его обожают: диетолог назвала продукт, который может помочь при простуде

Многие люди думают, что мороженое категорически нельзя есть при боли в горле. Однако, это не так, ведь такой продукт может даже временно облегчить состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Важно, что это облегчение часто бывает кратковременным, а высокое содержание сахара в большинстве мороженого может усилить воспаление и снизить иммунитет. Стоит есть небольшую порцию и очень медленно, не глотая большие куски.
дополнительные преимущества, например, витамин С для иммунной системы или белок для энергии.
Лучше всего также выбирать сливочные, более мягкие сорта, которые менее вероятно раздражают горло. Ваниль и другие мягкие вкусы являются лучшими, поскольку сильные и кислые вкусы, такие как цитрусовые или шоколад, могут усилить раздражение.
Мороженое или холодный напиток не приведет к простуде. Ее причина - бактерии и вирусы. А холод как раз снимает боль, так же как действует лед, приложенный к синяку.
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