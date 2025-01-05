Дети его обожают: диетолог назвала продукт, который может помочь при простуде
Многие люди думают, что мороженое категорически нельзя есть при боли в горле. Однако, это не так, ведь такой продукт может даже временно облегчить состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Чем полезно мороженое при простуде
Диетолог Далина Сото рассказала, что дает своим детям фруктовое мороженое, когда они болеют.
Получение достаточного количества воды и электролитов всегда имеет решающее значение, особенно когда вы больны. Увлажнение является целебным, поскольку оно восстанавливает жидкость, потерянную из-за рвоты или потоотделения.
Мороженое также очень увлажняет. Просто пить воду может надоесть, а мороженое может быть отличным способом.
"Когда мы болеем, доступ к радости и удовольствию полезен для нашего эмоционального и физического здоровья", - сказала эксперт.
Во время болезни обычно болит горло и появляется кашель. Прохладное мороженое помогает в этом и успокаивает эти симптомы. Мороженое также может охладить вас, когда у вас лихорадка или вы чувствуете жар и дискомфорт.
Важно, что это облегчение часто бывает кратковременным, а высокое содержание сахара в большинстве мороженого может усилить воспаление и снизить иммунитет. Стоит есть небольшую порцию и очень медленно, не глотая большие куски.
Какое мороженое выбирать
Нужно выбирать фруктовое мороженое, сделанное из настоящих фруктов. Такое мороженое будет иметь дополнительные преимущества, например, витамин С для иммунной системы или белок для энергии.
Лучше всего также выбирать сливочные, более мягкие сорта, которые менее вероятно раздражают горло. Ваниль и другие мягкие вкусы являются лучшими, поскольку сильные и кислые вкусы, такие как цитрусовые или шоколад, могут усилить раздражение.
Мороженое или холодный напиток не приведет к простуде. Ее причина - бактерии и вирусы. А холод как раз снимает боль, так же как действует лед, приложенный к синяку.
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