Дети Узелкова получают угрозы после смерти отца. Боржемская назвала виновных

Боржемская заявила об угрозах детям

По словам Марины, ее сын Роберт и дочь Оливия получают угрозы от украинцев, которые, судя по всему, недовольны тем, что дети отреклись от отца, что могло ударить по его здоровью. Хотя это всего лишь предположение фанатов Узелкова.

Эти угрозы, по словам Боржемской, массово поступают после манипулятивных и "додуманных" статей в СМИ.

"Дорогие СМИ, я очень прошу перестать манипулировать смертью Вячеслава Узелкова. Вы подвергаете опасности моих детей, которые получают угрозы после ваших додуманных статей. Дети. Получают. Угрозы. Вы это понимаете?" - написала женщина в stories.

Вместе с тем она обратилась к комментаторам, которые не подбирают слова под сообщениями в социальных сетях.

"Никто из вас не знает, что происходило в наших отношениях и в нашей семье", - подчеркнула Боржемская.

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Экс-супруга боксера напомнила, что развелась с Узелковым шесть лет назад и "после этого каждый пошел своим путем".

"Лучше помолитесь за душу Вячеслава, почтите память ушедшего человека и не направляйте свою агрессию на оставшихся в живых. Прошу вас воздержаться от манипуляций и спекуляций на этой ситуации", - резюмировала Марина.

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Отметим, что в день смерти отца 15-летний Роберт признался, что столкнулся с болезненной утратой, несмотря на то, что с папой у него были не самые простые отношения.

После этого на парня вылилось много грязи в социальных сетях. Он даже сделал сообщение, в котором признался: никогда в жизни не испытывал подобного.

Однако хейт в сторону подростка не прекратился. И в ситуацию пришлось вмешаться его матери. Марина подчеркнула, что за многие годы публичности уже привыкла к негативу, но ее дети не готовы к критике и поливанию грязью, а потому она будет всячески их защищать.

Марина Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Как видим, после этого хейт не остановился, а - наоборот, судя по сообщению Боржемской, вышел на новый уровень.