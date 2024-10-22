Дети рэпера Diddy, попавшего в секс-скандал, раскритиковали обвинения против него

Дети скандального рэпера Diddy, обвиняемого в сексуальных домогательствах и ряде других преступлений, стали на его защиту в соцсетях. Так, шесть из семи потомков артиста поделились соответствующим обращением.

Что говорят дети Diddy

"Прошедший месяц стал испытанием для нашей семьи. Многие осудили его и нас на основе тех обвинений, теорий заговоров и неоправданных нарративов, которые превратились в абсурд в социальных сетях", - говорится в заявлении, которое обнародовали Квинси, Браун, Джастин, Кристиан, Чанс и близнецы Джесси и Лила Комбс.

"Мы остаемся дружественными, поддерживаем друг друга на каждом шагу. Мы держимся стороны правды, зная, что она победит, и ничто не сможет сломать крепость нашей семьи. Мы любим тебя, отец", - также написали дети знаменитости.

Свой пост они сопровождали кадром, на котором рэппер позировал со всеми детьми, включая младшую годовалую дочь Лав. Фото было сделано год назад на праздновании дня рождения малышки. Также на фото можно увидеть маму Шона Дженис Комбс и маму Лав - Дану Тран.

Рэппер со своими потомками (фото: instagram.com/quincy)

Семь детей Diddy имеет от четырех разных женщин. Трех потомков ему родила бывшая избранница Ким Портер, жизнь которой оборвалась. Они были вместе с 1994 по 2007 годы, и в этом союзе появились сыновья Кристиан и близнецы Лила и Джесси, которым сейчас по 26 и 17 лет. Шон также стал отцом для сына Портер от предыдущих отношений, Квинси, которому на момент усыновления было всего три года.

Кроме того, рэпер имеет 30-летнего сына Джастина, который появился в его союзе с модельершей Мизой Гилтон, и 18-летнюю дочь Чанс от Сары Чэпмен. В декабре 2022 года звезда заявила, что Тран родила ему дочь Лав Шон.

В сентябре, через несколько дней после того, как рэппера арестовали по обвинению в рэкете и секс-торговле, Кристиан с близнецами сделали совместное заявление. Они прокомментировали слухи вокруг отца и обратились к покойной матери. Кроме того, взрослые дети рэпера и его адвокаты отрицали какие-либо утверждения против него и называли их ложными.

Скандальный артист воспитывает 7 детей от разных женщин (фото: instagram.com/quincy)

Родные поддержали его и в суде Нью-Йорка 10 октября, где артисту назначили суд на 5 мая следующего года. Перед этим близнецы наведывались к отцу в центр заключения в Бруклине, штат Нью-Йорк. Его мама Дженис также присутствовала во время этого визита. Раньше она горячо защищала своего сына и опровергала все заявления, выдвинутые против него.

"Мне больно видеть, как моего сына судят за ложь и создают нарратив из лжи. Быть свидетелем того, что кажется публичным самосудом, слишком невыносимо, и эту боль нельзя передать словами. Как и каждый человек, мой сын заслуживает провести свой день в суде, чтобы мы могли наконец-то услышать его сторону и доказать его невиновность", - отметила Дженис.

При этом Дженис не стала отрицать, что ее сын совершал ошибки в прошлом и "не был полностью искренним" в определенных вещах. Однако это, по ее словам, вовсе не означает, что он виновен во всех отвратительных обвинениях, выдвинутых против него.

Шон Комбз – настоящее имя рэпера (Фото: facebook.com/Diddy)

Напомним, артист был арестован в конце сентября после того, как в его домах был проведен обыск и обнаружены запрещенные вещества. Рэпер, как известно, обвиняется в торговле людьми и сексуальном насилии.