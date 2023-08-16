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Дети имеют право на бесплатные лекарства. В Минздраве объяснили, как их получить

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Среда 16 августа 2023 18:15
Дети имеют право на бесплатные лекарства. В Минздраве объяснили, как их получить Какое лекарство дети могут получить бесплатно (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Государство обеспечивает украинских детей бесплатными лекарствами против многих болезней. Получить их можно в медучреждении после назначения врача.

Об этом пишет Министерство здравоохранения в Facebook.

Какие лекарства дети могут получить бесплатно

Дети имеют право получить лекарства против многих болезней бесплатно. В частности, речь идет о медикаментах, применяемых в случае онкологических и онкогематологических, редких (орфанных) заболеваний. Также бесплатные лекарства выдают детям с ДЦП, у которых сердечно-сосудистые болезни или определенные психические расстройства.

Полный перечень болезней и состояний, которые дают право на бесплатные препараты, на можно узнать по ссылке.

Дети имеют право на бесплатные лекарства. В Минздраве объяснили, как их получитьЛекарство против многих болезней детям выдают бесплатно (фото: Facebook.com)

Как и где можно получить бесплатные лекарства

Для этого необходимо обратиться к врачу, пройти необходимые обследования и получить назначение на тот или иной препарат.

Имея назначение, вы можете получить необходимые лекарства бесплатно в вашей больнице или в любой другой, куда их доставили Медзакупки.

Что делать, если необходимых лекарств нет в вашей больнице

"Вы можете обратиться в любую другую больницу и получить препараты там или инициировать их перераспределение между медучреждениями. Эта процедура происходит напрямую между структурными подразделениями здравоохранения", - объясняют в Минздраве.

Для перераспределения пациент или его представитель подает запрос руководителю больницы, руководитель обращается в структурное подразделение здравоохранения в области. Представитель подразделения связывается со своими коллегами из того региона, где есть лекарства. Если все согласовывают перераспределение - лекарства из одной больницы едут в другую.

Также напомним, что взрослые могут получить бесплатные препараты или с незначительной доплатой. Для этого им нужно воспользоваться государственной программой "Доступні ліки". Подробнее о том, как она действует и кто ней может воспользоваться, читайте здесь.

Ранее мы писали о том, какие операции являются бесплатными для украинцев.

Читайте также о том, что препараты по программе "Доступні ліки" могут получить даже родственники пациента.

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діти здоровя Министерство здравоохранения Украины