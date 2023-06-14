Детей связывали и держали в антисанитарии. Днепропетровский интернат попал в скандал

Признаки пыток и жестокое обращения с детьми

Мониторинговая группа обнаружила, что один воспитанник интерната был в постели со связанными руками. Персонал объяснил, что мальчика нужно было зафиксировать из-за произошедшего у него нервного приступа. Но в медицинской документации не было никаких записей об осмотре ребенка врачом.

Также при проверке выявили другие случаи применения к подопечным и воспитанникам физического ограничения, без правовых оснований на это. Детей нередко связывали одеждой и простынями.

"Такие действия администрации и персонала заведения могут быть расценены как проявления пыток, жестокого или унижающего достоинство обращения или наказания, согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", - заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Подчеркнем, что в заведении находились 22 ребенка и 53 совершеннолетних подопечных.

Некоторых детей привязывали (фото: Facebook.com/Офис Омбудсмана Украины)

Подопечные систематически получали телесные повреждения. В докладных записках персонала говорится о травмировании детей в результате падения с кроватей, самоповреждении во время психомоторного возбуждения. Однако администрация не предоставила подтверждения об осмотре травмированных врачами.

Некоторые подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, имели загрязненную постель, изношенную одежду. Для транспортировки детей и лиц с инвалидностью использовались непригодный для эксплуатации лифт.

Отсутствие укрытия и тараканы в пищеблоке

В заведении также не хватает персонала, в пищеблоке завелись тараканы, а еще в детдоме нет даже самого простого укрытия - во время воздушной тревоги дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре.

Некоторые помещения нуждаются в немедленном ремонте. В отдельных комнатах ребенку отводится меньше площади, чем это предусмотрено нормами. Это нарушает право на конфиденциальность.

Добавим, что воспитанников этого заведения недавно вернули в Украину из Польши, потому что условия там "не подходят".

"Через год пребывания в Польше сотрудники и областная администрация решили, что условия там не подходят и вернули детей в "родной" интернат. А пока проверяли наличие бомбоубежищ в интернате, обнаружили эти жуткие условия. И там все это время были другие дети и молодые люди с инвалидностью. А мы с вами своими налогами оплачиваем эти заведения и до сих пор оправдываем их существование", - написала председатель правления ОО "Украинская сеть за права ребенка" Дарья Касьянова в Facebook.

Офис омбудсмана направил в правоохранительные органы и Днепропетровскую ОВА соответствующие письма, чтобы устранить нарушения прав воспитанников и подопечных детского дома-интерната.